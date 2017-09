Garoto perde a visão de um olho após cair da bicicleta e guidão atingir seu globo ocular

Um estudante ficou cego de um olho depois de cair de sua bicicleta e acidentalmente empurrar o guidão para dentro do seu globo ocular.

Ciaran Donnelly, de 9 anos, estava brincando em sua bicicleta durante as férias quando ele se desviou para evitar bater em sua irmã mais nova. Com isso, ele perdeu o equilíbrio e acabou acertando o próprio olho no tombo.

O incidente ocorreu na Escócia e as informações são do site Metro UK. O pai do jovem, Kevin, de 41 anos, disse à publicação: "Foi um acidente bobo, mas que criou todos os tipos de problemas, incluindo os ossos fraturados em seu soquete ocular”.

Ciaran foi levado ao hospital, onde recebeu uma cirurgia de emergência e os médicos tentaram aliviar o inchaço e reparar o dano. Dias depois, ele voltou à unidade para uma operação que visava reatar os músculos aos olhos, mas seus pais disseram que era improvável que ele pudesse ver novamente.