Garota fotografa momento em que amiga é atingida por trem enquanto posava para selfie

Uma adolescente de 16 anos sobreviveu após ser atingida na cabeça por um trem enquanto posava para uma selfie, junto com três amigas, ao lado de uma linha ferroviária na Indonésia.

De acordo com o Metro UK, Ely Hayati foi levada para um hospital local pela polícia e teve seu couro cabeludo costurado de volta. Ela ficará em observação e os médicos ainda não informaram se a adolescente sofrerá qualquer dano no cérebro a longo prazo.

No momento do incidente, a jovem estava sentada atrás do grupo de amigas, mais próxima da linha do trem. Ela, então, é atingida na cabeça pelo veículo e cai ao lado das amigas (foto abaixo). Outras imagens divulgadas na internet mostram a garota deitada com muito sangue em seu rosto.

As autoridades locais não esclareceram se as meninas estavam caminhando em uma área restrita ao lado dos trilhos.