Gás radioativo foi encontrado após teste nuclear da Coreia do Norte

A Coreia do Sul afirmou ter encontrado uma pequena quantidade de um elemento radioativo de amostras do ar coletadas após o último teste nuclear da Coreia do Norte.

A Comissão de Segurança Nuclear divulgou nesta quarta-feira o descobrimento do isótopo xenon-133, ligado ao teste nuclear do regime de Pyongyang, que ocorreu no dia 3 de setembro.

A comissão disse que não conseguiu verificar com exatidão que tipo de bomba nuclear a Coreia do Norte detonou, já que não foi possível encontrar outros isótopos radioativos que tipicamente acompanham uma explosão nuclear. As autoridades também afirmaram que não foram encontrados traços de trítio, que compõem uma bomba de hidrogênio - o tipo que a Coreia do Norte alegou ter lançado.