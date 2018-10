Mundo Furacão Michael toca solo na Florida com ventos de 249 km/h Furacão mantém ventos máximos constantes de até 210km/h

O furacão Michael tocou o solo na tarde desta quarta-feira (10), na Florida, no sul dos Estados Unidos. O olho do furacão está na zona de Panhandle, perto de Panama City Beach, com ventos de 249 km/h. O fenômeno é de categoria 4, mas está perto de ser reavaliado para categoria 5. O fenômeno segue em direção ao estado norte-americano da Flórida e é classif...