Furacão Leslie deixa quase 30 feridos em Portugal Fenômeno natural segue agora rumo à Espanha

A passagem do furacão Leslie deixou ao menos 27 pessoas feridas em Portugal, segundo balanço divulgado neste domingo (14) pelas autoridades locais. Não há registro de mortos até o momento. O fenômeno tocara a costa do país com ventos de até 190 quilômetros por hora, mas foi rebaixado para tempestade tropical, com ventos de até 110 quilômetros por hora. Leslie segue agora...