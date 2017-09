Furacão José é elevado para a categoria 4 e se aproxima de ilhas do Caribe com ventos de 240 km/h

O Centro Nacional de Furacões (NHC, na sigla em inglês), órgão dos Estados Unidos que monitora tornados, elevou de 3 para 4 a categoria do furacão José. A tempestade agora se aproxima de ilhas do Caribe, anteriormente devastadas pelo Irma.



O José sustenta ventos de 240 quilômetros por hora e se move na direção norte de ilhas nas Pequenas Antilhas, no Caribe, à velocidade de 29 quilômetros por hora. Fonte: Associated Press.