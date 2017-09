Furacão Irma perde parte da força e chega a categoria 2

O furacão Irma enfraqueceu para uma tempestade de categoria 2, tecnicamente perdendo seu principal status de furacão, depois de ter tocado o solo no sudoeste da Flórida. O Irma está próxima à costa do estado em direção ao norte.



O Centro Nacional de Furacões disse que os ventos de Irma estavam a 177 km/h, logo abaixo do status de furacão, quando seu centro se moveu mais para o interior no final da tarde deste domingo. O Irma atingiu a cidade de Naples depois de ter chegado a Marco Island às 15h35 (horário local).



O centro de furacões diz que "embora o enfraquecimento seja previsto, o Irma deverá permanecer um furacão pelo menos até a manhã de segunda-feira".



O centro diz que o olho de Irma deve atingir a costa oeste da Flórida até segunda-feira de manhã e depois seguir mais para o interior do norte da Flórida e sudoeste da Geórgia, na tarde de amanhã. Fonte: Associated Press.



