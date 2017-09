Furacão Irma perde força e é rebaixado para a categoria 1

O furacão Irma perdeu força ao chegar à região de Tampa, na Flórida, na madrugada desta segunda-feira, 11. O fenômeno foi rebaixado à categoria 1, de uma escala que vai até 5.



Os ventos provocados pelo Irma chegam agora à velocidade máxima de 135 quilômetros por hora. A expectativa é de que o furacão perca ainda mais força à medida em que for avançando pelo território da Flórida.



Quando chegou às ilhas de Florida Keys, no extremo sul do Estado, na manhã de ontem, o Irma era um furacão de categoria 4, com rajadas de até 215 quilômetros por hora.