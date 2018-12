Mundo Fundador do Vine e do HQ Trivia, morre aos 35 anos A polícia suspeita que a causa da morte tenha sido overdose

Colin Kroll, um dos fundadores do aplicativo de vídeos curtos Vine e do aplicativo de jogos HQ Trivia, foi encontrado morto em seu apartamento neste domingo, 16, na cidade de Nova York. Kroll tinha 35 anos. De acordo com uma reportagem do jornal The New York Times, a polícia encontrou no apartamento substâncias que pareciam cocaína e heroína – suspeita-se que overdose f...