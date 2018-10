Mundo Funcionários do Google organizam protesto contra assédio sexual na empresa Mais de 200 colaboradores estão dispostos a participar do protesto

Mais de 200 funcionários do Google estão planejando um protesto para esta quinta-feira, 1º, em resposta à má conduta da empresa com casos de assédio sexual, revelada por uma reportagem do jornal The New York Times na semana passada. A notícia é do site Buzzfeed News. Os funcionários se reuniram em um fórum interno no fim de semana, em que demonstraram seu descont...