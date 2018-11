Mundo Funcionários do Google ao redor do mundo protestam contra assédio sexual O protesto, que está sendo chamado de #Googlewalkout, teve a participação de funcionários de 47 escritórios da empresa, incluindo Ásia e Europa

Aproximadamente mil funcionários do Google de todo o mundo deixaram os escritórios nesta quinta-feira, 1º, para se manifestarem contra a conivência da empresa com casos de assédio sexual cometidos por executivos - conduta que foi revelada por uma reportagem do The New York Times na semana passada. O protesto, que está sendo chamado de #Googlewalkout, teve a participação d...