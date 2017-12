Fujimori consegue indulto por condições de saúde

O presidente do Peru, Pedro Pablo Kuczynski, outorgou indulto humanitário ao ex-governante Alberto Fujimori (1990-2000) devido às suas más condições de saúde. O documento da Presidência da República foi divulgado enquanto Fujimori, de 79 anos, segue internado numa clínica particular por causa de problemas de pressão arterial. “O presidente do Peru, em uso das suas atribuiçõ...