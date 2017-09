“Fujam da vingança”, diz papa na Colômbia

No primeiro evento de ontem, o papa Francisco agradeceu ao convite do presidente Juan Manuel Santos e afirmou que chega à Colômbia em “um momento particularmente importante”, se referindo ao recente acordo de paz com as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc) - ex-guerrilha que na semana passada lançou seu partido político.

Francisco elogiou o processo de paz e pediu aos colombianos que “não caiam na tentação da vingança e da busca por interesses particulares”.

Em seguida, o papa se dirigiu para cerca de 40 mil pessoas na Praça Bolívar, em especial aos jovens do país, que eram pelo menos a metade do público no local, e pediu sua ajuda para superar as diferenças e superar a violência. “Por favor mantenham viva a alegria”, pediu o pontífice acrescentando que o barulho que escutava da plateia só poderia ser produzido por jovens.

O papa foi muito aplaudido e mais de uma vez pediu às pessoas que repetissem com ele algumas preces. Francisco lembrou que a Colômbia “viveu tempos difíceis, obscuros”, mas reforçou que é preciso deixar isso para trás e continuar avançando.

Antes do discurso, o papa percorreu a praça no papamóvel e visitou a Catedral. Os presentes aplaudiram diversas vezes, cantaram e balançaram bandeiras com as cores colombianas.

Primeiro passo

Santos agradeceu ao papa Francisco por estimular que o país dê “o primeiro passo” para a reconciliação para que haja uma verdadeira paz entre os seus compatriotas.

“De nada vale silenciar os fuzis se continuarmos armados nos nossos corações. De nada vale acabar uma guerra se ainda nos vemos uns aos outros como inimigos”, disse o presidente.

“Por isso é necessária a reconciliação, porque por mais de meio século nos resignamos à violência em nosso solo, e as suas cinzas de rancor, de dor, de vingança, ainda são brasas tórridas que devemos apagar”, segundo ele.