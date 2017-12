Fronteira com a Irlanda trava acordo sobre Brexit

A União Europeia e o Reino Unido não conseguiram alcançar ontem um acordo para encerrar a última fase de suas negociações de separação, durante um encontro em Bruxelas, mas disseram estar “confiantes” de que chegarão a um acerto até o fim desta semana.

A primeira-ministra britânica, Theresa May, e o presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, chegaram perto de uma resolução e conseguiram fazer avanços sobre a questão da fronteira irlandesa.

May se encontrou com o presidente do Conselho da UE, Donald Tusk, que lhe pediu, na sexta-feira (1º), que “pusesse sobre a mesa, no mais tardar em 5 de dezembro, sua oferta final”, para avaliação na próxima cúpula europeia de 15 de dezembro.

Tusk não escondeu o otimismo ontem e disse que UE e Reino Unido “estão se aproximando” de um acordo nas negociações sobre Brexit, depois de encontro “encorajador” com o primeiro-ministro irlandês, Leo Varadkar. A negociação sobre a fatura a ser paga pela separação parece encaminhada, mas o futuro dos cidadãos europeus e a questão da fronteira irlandesa, considerada atualmente a discussão mais complexa, ainda estão pendentes.

DECEPÇÃO

Após o insucesso das negociações, Varadkar disse estar “surpreso e decepcionado” pelo recuo do governo britânico. “Estou surpreso e decepcionado que o governo britânico não pareça estar em condições de concluir o que tinha sido acordado antes”, disse Varadkar em uma entrevista em Dublin.

“Avanços suficientes” nos assuntos são a condição para que os 27 iniciem a segunda fase de negociações, que inclua a futura relação de UE e Londres, especialmente no setor comercial.

O Reino Unido tem pressa de chegar a esta segunda fase, que é fundamental para o país, mas os europeus exigem antes compromissos definitivos sobre a ruptura. Assim, as negociações comerciais poderiam começar em janeiro. Caso contrário, elas poderiam ser adiadas “para fevereiro ou março”, de acordo com uma fonte diplomática.

De acordo com alguns veículos, já haveria um acordo sobre a fatura do divórcio, entre € 45 bilhões e € 55 bilhões. Entretanto, a informação foi negada pelas duas partes.