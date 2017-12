Frio faz Trump ironizar aquecimento global

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ironizou ontem o aquecimento global, enquanto o norte do país passa por uma onda de frio extremo com temperaturas de até -40°C. “No leste, pode ser a véspera de ano-novo mais fria já registrada. Talvez possamos usar um pouco do bom e velho aquecimento global pelo qual nosso país, e não outros países, iria pagar trilhões de dólares para se proteger. Agasalhem-se!”, disse no Twitter.

Trump é cético com relação às mudanças climáticas, chegando a afirmar, antes de ser presidente, que se tratava de “invenção” da China. Ele retirou os EUA do acordo climático de Paris e escolheu defensores dos combustíveis fósseis para ocupar postos ambientais importantes. Seu governo também eliminou as mudanças climáticas da lista de ameaças à segurança nacional.

“A mudança climática é muito real, mesmo quando faz frio do lado de fora da Trump Tower neste momento”, ironizou na mesma rede social o diretor da Academia de Ciências da Califórnia, Jon Foley. “Da mesma maneira, a fome permanece no mundo, apesar de alguém acabar de comer um Big Mac”, disse ele.

“A meteorologia não é a mesma coisa que o clima. Até o presidente pode entender isto. Não é tão complicado”, declarou Pramila Jayapal, deputada democrata de Washington.

Já foram registrados recordes de temperaturas negativas, como em Embarrass e Cotton, em Minessota, com 40ºC abaixo de zero; 35 graus negativos em Watertown, Nova York; e 20 graus negativos na cidade de Detroit, em Michigan. Ainda são esperadas temperaturas mais baixas, vento de origem ártica e neve em boa parte do país.

A onda de frio encerra um ano em que fortes furacões, ondas de calor, inundações e incêndios florestais causaram estragos no mundo todo. ()