Mundo 'Freira desobediente salvou a minha vida', diz papa em novo livro Há 6 décadas, uma religiosa mudou ordem médica e dobrou dose de medicamento para pneumonia, salvando o jovem Jorge Mario Bergoglio

Uma freira de hospital que desobedeceu as ordens do médico salvou a vida do papa Francisco há seis décadas, quando ele corria o risco de morrer de pneumonia, revela o papa em um novo livro. Quando Francisco estava estudando para o sacerdócio na América Latina na década de 1950, ele pegou pneumonia, mas foi diagnosticado erroneamente pelo médico do seminá...