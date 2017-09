Freira é fotografada com motosserra para abrir caminho após furacão Irma

A freira Margaret Ann foi fotografada e filmada pela polícia de Miami com uma motosserra para abrir caminho depois da destruição causada pelo furacão Irma, na Flórida. O detalhe é que durante a ação ela utilizava o hábito tradicional.

Após a publicação da polícia no Facebook, logo as imagens viralizaram. “Enquanto nos recuperamos do Furacão Irma, estes atos de bondade nos lembram que todos somos uma comunidade no Condado Miami Dade. Obrigado Irmã e todos os nossos vizinhos que estão trabalhando juntos para superar o problema”, escreveu o responsável pela publicação.

Os seguidores da página aproveitaram a postagem para agradecer a freira pela ajuda. “Orações são importantes, mas orações acompanhadas de ação são poderosas”, disse um leitor. Outro afirmou que Margaret é um grande exemplo de amor.

Vários comentários alertavam a religiosa sobre o perigo de usar a motosserra vestindo roupas largas, principalmente por conta do vento forte que ainda passa na região. A preocupação era que as pontas do hábito se prendessem na engrenagem da ferramenta.

Mas quem a conhece garante que Margaret está acostumada a fazer atividades com a vestimenta. “Ela usa o hábito desde os 10 anos e consegue fazer qualquer coisa com ele, até jogar basquete, pescar ou usar uma motosserra pela segurança dos outros. Ela realmente é um exemplo fantástico do amor de Deus”.