Mundo França pode declarar estado de emergência após manifestações violentas contra governo O balanço de mortos é de três pessoas desde o início da crise

Subiu para 133 feridos e 378 detidos o último balanço relacionado ao mega protesto ocorrido ontem (1), em Paris, pelo movimento dos "gilets jaunes" (coletes amarelos, na tradução). O presidente da França, Emmanuel Macron, voltou da cúpula do G20, em Buenos Aires, na Argentina, para conferir os danos da manifestação, que ocorreu no Arco do Triunfo e na Avenida Champs...