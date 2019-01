Mundo França confirma 2 mortos e mais de 40 feridos em explosão Vítimas são dois bombeiros; há uma italiana entre os feridos

As autoridades francesas confirmaram que dois bombeiros morreram na explosão ocorrida hoje (12) , em Paris. Há mais de 40 feridos, sendo 10 em emergência absoluta, incluindo um bombeiro, e 37 pessoas em situação grave. As informações foram divulgadas via Twitter pelo ministro do Interior, Christophe Castaner. Uma das feridas é uma jovem italiana, identificada como A...