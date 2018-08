Mundo França aprova lei que proíbe uso de smartphones e tablets em escolas Crianças e adolescentes de até 15 anos não poderão mais levar seus dispositivos pessoais para a escola; novidade começa a valer em setembro, com o fim das férias de verão no país

A proibição do uso de smartphones por crianças e adolescentes na sala de aula é algo comum em várias escolas no Brasil e no mundo. Esta semana, no entanto, a França deu um passo além: legisladores do país aprovaram uma lei que proíbe que estudantes de até 15 anos levem smartphones e tablets para a escola. A nova lei foi uma das promessas de campanha do atual presidente d...