Mundo Fotos e vídeos inéditos mostram Marte como nunca se viu Agência Espacial Italiana divulgou imagens em 3D do planeta que mostram ‘cores reais, ou seja, não foram modificadas por computador’

A Agência Espacial Italiana (ASI) divulgou imagens inéditas e em 3D do planeta Marte, durante um evento em Roma. As fotos foram registradas pelo instrumento "Colour and Stereo Surface Imaging System" (CaSSIS), que está a bordo do "Trace Gas Orbiter" (TGO), da missão "ExoMars 2016". "As imagens obtidas pela câmera e exibidas durante o evento são inédita...