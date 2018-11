Mundo Foto rara de Hitler abraçado com criança judia é arrematada em leilão O Führer manteve a amizade com a menina apesar de suas origens

Uma foto em preto e branco mostra o líder nazista Adolf Hitler sorridente enquanto abraça uma menina judia de seis anos, Rosa Bernile Nienau, que era conhecida como "a filha do Führer" pela amizade que mantinha com ele. O retrato foi vendido nesta semana por uma casa de leilões chamada Alexander Historical Auctions, no estado norte-americano de Maryland, por mais d...