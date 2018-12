Mundo Foto premiada pelo Unicef destaca discriminação de crianças com deficiência Entidade faz alerta para humilhações e agressões a crianças com deficiência, além de rejeições por suas próprias famílias

A imagem de um menino com próteses nas pernas, registrada na República Togolesa, país africano com oito milhões de habitantes, pelo fotógrafo espanhol Antonio Aragón Renuncio, recebeu o prêmio de ‘Foto do Ano de 2018’, concedido pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef). O Unicef afirma que ainda é comum que pessoas com deficiência sejam expost...