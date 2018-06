Mundo Foto de garoto consolando irmã horas antes da morte comove redes sociais Garota, com apenas 4 anos, sofria com tipo raro de câncer no cérebro, que atacava o sistema nervoso central

Uma imagem de partir o coração tem chamado a atenção da web desde o início do mês de junho. O pai, Matt Sooter, divulgou uma foto tirada no último dia 2 mostrando seu filho mais velho, Jackson Sooter, de 4 anos, confortando a irmã caçula, Adalynn "Addy" Joy Sooter, de 2, horas antes da morte da menina, em uma cama de hospital na cidade de Springdale, no estado do Arkansas, n...