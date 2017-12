Foto de criança bebendo água do chão como um cachorro choca a internet

A imagem de uma menina de quatro anos bebendo água do chão, como se fosse um cachorro, na cidade de Posadas, na Argentina, está chocando e comovendo a internet. O registro foi feito pelo jornalista Miguel Ríos, do Misiones Online, em 14 de dezembro.

No dia, lembra o jornalista em entrevista ao site Correio da Manhã, faziam 38ºC nos termômetros. Ele estava parado em um semáforo quando viu a criança de joelhos no chão tentando se hidratar com uma água empoçada.

"Enquanto o país (Argentina) está em chamas (por causa de protestos devido à Reforma da Previdência), esta menina Guarani está a hidratar-se do chão. Estamos a fazer algo de mal nesta sociedade, não?", é a frase que acompanha a fotografia nas redes sociais.

A criança da foto vive com os pais e irmãos numa praça da cidade de Posadas, onde tentam sobreviver vendendo artesanato e pedindo esmola, segundo relatou o jornalista em matéria para o jornal Misiones Online.

O jornalista afirma que o objetivo de ter postado a foto é questionar "muitas coisas" para mostrar que os membros do povo Guarani "não escolhem viver assim", mas que a situação da sociedade "os levou a isso".