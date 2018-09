Mundo Fortuna em dólares e relógios do vice da Guiné-Equatorial vai para BC e leilão Itens foram confiscados no Aeroporto de Viracopos, na sexta-feira (14),

A fortuna de US$ 16 milhões confiscada do vice-presidente da Guiné-Equatorial Teodoro Ngueme Obiang no Aeroporto de Viracopos, na sexta-feira (14), deverá ter dois destinos - cerca de US$ 1,4 milhão e R$ 50 mil em dinheiro vivo serão encaminhados ao Banco Central e as joias e relógios cravejados de diamantes vão a leilão. Este é o procedimento de rotina em casos ...