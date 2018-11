Mundo Foguete palestino atinge ônibus em Israel

Forças militares de Israel afirmam que um ônibus no sul do país foi atingido por um morteiro disparado por palestinos, ferindo gravemente um adolescente ontem. Israel respondeu enviando aviões para atacar “alvos do terror” e afirma ter conduzido mais de 20 bombardeios. O Crescente Vermelho informou que ao menos três palestinos foram mortos. O ataque acontece um dia após a o...