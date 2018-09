Mundo 'Florence' vira tempestade tropical, mas deixa quatro mortos Fenômeno atinge a costa leste dos Estados Unidos

Ao menos quatro pessoas morreram na Carolina do Norte, Estados Unidos, na passagem do furacão Florence, que atingiu a costa leste do país na manhã desta sexta-feira (14) e já foi rebaixado para tempestade tropical. As vítimas são uma mãe e seu filho mortos pela queda de uma árvore sobre sua casa, em Wilmington; uma mulher que faleceu de ataque cardíaco após a...