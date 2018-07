Mundo Final da Copa se transforma em palco de preparação para cúpula de Putin e Trump De acordo com o principal assistente Putin, Yuri Ushakov, russos e franceses vão debater o encontro entre Putin e Trump, além dos resultados da cúpula da OTAN

A final da Copa do Mundo neste domingo em Moscou, entre França e Croácia, se transformou em um palco para a preparação da cúpula entre os presidentes Vladimir Putin e Donald Trump, na segunda-feira, na Finlândia. Horas antes da final, Putin recebeu uma visita do presidente francês Emmanuel Macron, que estava em Moscou para prestigiar seu time em busca do segundo título...