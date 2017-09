Filho mata mãe com tiro na cabeça após ela negar que ele ficasse com cachorro

Um americano de 19 anos foi preso após ter matado sua própria mãe enquanto ela dormia. O motivo do crime seria que a mulher não permitiu que o filho ficasse com um cachorro resgatado da rua, informou a polícia. As informações são do jornal USA Today.

Andrew David Willson está preso desde a última sexta-feira (8) e a Justiça negou fiança. O próprio jovem ligou para a polícia informando que, ao chegar em casa, encontrou a mãe morta. Lisa Marie Willson, de 51 anos, foi assassinada quando estava deitada em sua cama com um tiro na parte de trás da cabeça.

Segundo a reportagem, os investigadores determinaram que ninguém além de Andrew e Lisa esteve na casa naquela noite. Os policiais também descobriram que na quinta-feira (7), um dia antes do crime, o filho falou com a mãe sobre o cão que havia resgatado. Lisa não permitiu que o cachorro ficasse com eles e pediu para que ele levasse o animal para a casa do pai.

O jovem então contou aos policiais que pegou um rifle que estava guardado em um armário da residência, entrou no quarto de Lisa e atirou enquanto ela dormia. A arma foi encontrada pelas autoridades. Andrew não tinha histórico de violência e agora aguarda julgamento.