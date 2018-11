Mundo Filho de testemunha-chave no caso Odebrecht na Colômbia morre envenenado Alejandro Pizano Ponce de León bebeu água de uma garrafa que estava no quarto do pai e continha cianureto

O arquiteto Alejandro Pizano Ponce de León, filho de Jorge Enrique Pizano, testemunha-chave no escândalo de pagamento de propinas feitos pela construtora Odebrecht na Colômbia, morreu por envenenamento três dias depois da morte do pai, aparentemente por enfarte. "Segundo o resultado da autópsia do Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciência Forens...