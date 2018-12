Mundo Filha de brasileiros é encontrada morta em condições misteriosas, na Califórnia A jovem e o namorado morreram abraçados; corpos foram encontrados pelos pais dela

Quem via as fotos alegres do casal no Instagram não imaginava o final trágico que o destino lhes reservava. Jovens e surfistas, os americanos Michelle Avila, de 23 anos, e Christian Kent, de 20 anos, foram encontrados mortos no dia 14 de outubro, abraçados na cama, ao estilo "Romeu e Julieta". A causa do morte ainda é um mistério. Ela, filha de brasileiros, vivia com o...