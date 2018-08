Mundo FBI faz busca na casa de pai de atirador de Jacksonville David Katz matou duas pessoas e se suicidou em torneio de games

Agentes armados do FBI realizaram na noite do último domingo (26) uma operação de busca na casa do pai de David Katz, jovem de 24 anos que matou duas pessoas em um torneio de videogame em Jacksonville, na Flórida (EUA), e depois se suicidou. Outras 11 pessoas ficaram feridas no tiroteio, cujas causas ainda estão sendo investigadas. A residência fica em Baltimore, Maryla...