Mundo Faremos o que for necessário para fazer país seguro, diz Trump Presidente discursou durante homenagem às vítimas do 11 de setembro de 2001

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, realizou um discurso nesta terça-feira (11) na Pensilvânia em homenagem às vítimas do 11 de setembro de 2001, no dia em que o país lembra os 17 anos do atentado contra as Torres Gêmeas em Nova York e outros alvos, como o Pentágono. Em sua fala, Trump reafirmou sua plataforma de fazer "o que for necessário" para "manter a...