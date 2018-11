Mundo Familiares de vítimas revelam 'choque' com a aparição de submarino na Argentina Após um ano desaparecido, o submarino ARA San Juan foi encontrado por uma empresa norte-americana, contratada pela Marinha argentina

Imediatamente após a notícia da descoberta do submarino argentino ARA San Juan, desaparecido por um ano no Oceano Altântico com 44 tripulantes da Marinha a bordo, os familiares das vítimas afirmaram neste sábado, 17, estarem surpresos e "muito chocados" com a aparição da embarcação. "É muito impactante. Graças a Deus eles estão em paz", disse ...