Mundo Famílias de meninos presos em caverna na Tailândia não sabem quais deles foram resgatados Governo está protegendo a identidade das crianças em respeito às famílias dos que ainda têm filhos presos no complexo de cavernas

As famílias dos garotos que ficaram presos em uma caverna submersa no norte da Tailândia ainda não sabem a identidade dos oito que já foram resgatados. Segundo o governo, os nomes deles estão sendo mantidos em sigilo em respeito às famílias do que ainda têm filhos presos no complexo de cavernas. Os próprios pais teriam concordado com a decisão. Os jovens, com id...