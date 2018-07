Mundo Família diz que atirador de Toronto sofria de 'sérios probelmas mentais' Uma menina de 10 anos e uma mulher de 18 foram mortas e outras 13 pessoas ficaram feridas

Em nota, a família de Faisal Hussain, de 29 anos, apontado pela polícia como autor do tiroteio em massa em Toronto, expressou condolências às vítimas e disse que ele sofria de sérios problemas mentais. No final do domingo, 22, Hussain abriu fogo em direção a clientes de restaurantes e cafés das avenidas Danforth e Logan, no bairro residencial de Greektown. Uma menina ...