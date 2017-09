Família brasileira não retorna contatos desde a passagem de furacão pelo Caribe

Mariana Fischer, de 33 anos, viajou para a ilha de Saint Martin, no Caribe, acompanhada do seu marido, Rafael Forno, e da filha do casal, Giovana, de 3 anos. O problema é que a família chegou ao local para passar as férias justamente quando o furacão Irma atingiu a região. Mariana ainda está grávida de 4 meses.

Segundo uma prima dela, a família não retorna contatos desde quinta-feira (7), logo após a passagem do furacão que deixou boa parte da região destruída. Mariana, que reside em Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul, faz parte do grupo de 35 brasileiros que estão na ilha. Segundo informações do G1, o Ministério de Relações Exteriores diz que não há um plano para resgatar os brasileiros em Saint Martin ou em outras ilhas.

A família de Mariana segue apreensiva por notícias. O último contato feito por ela deixou os familiares preocupados.

"Ela mandou mensagem de áudio chorando, dizendo que foi horrível e que eles estavam em uma situação crítica, assustadora. Comendo biscoito e tomando água enquanto houvesse estoque. Depois desse áudio, não tivemos mais notícias deles", revela Fernanda Fischer, prima de Mariana, em entrevista ao G1.