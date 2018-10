Mundo Família avalia mudar herdeiro

A família real saudita está considerando substituir o príncipe Mohammed bin Salman como herdeiro do trono e sucessor de seu pai, o rei Salman. A pressão e a reação internacional diante do assassinato do jornalista Jamal Khashoggi, que acredita-se que tenha sido morto por ordens do próprio príncipe, levaram a corte real saudita a se reunir em segredo para debater o assunto...