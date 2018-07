Mundo Facebook é alvo de novas investigações sobre Cambridge Analytica; ações caem As informações fizeram as ações da empresa despencarem e diminuíram o valor de mercado em US$ 12 bilhões

O governo dos Estados Unidos começou a investigar a participação do Facebook no escândalo de uso de dados de usuários da rede social pela empresa de consultoria política Cambridge Analytica. Agora, além do Departamento Federal de Investigações (FBI) outros três órgãos federais investigam o escândalo. As informações fizeram as ações da empresa despencarem nesta terça-feira (...