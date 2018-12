Mundo Explosão provoca clarão azul e assusta moradores de Nova York Curto-circuito em transformador provocou o efeito refletido nas nuvens

A explosão de um transformador em uma empresa de energia causou um clarão azul no céu de Nova York, nos Estados Unidos, assustando moradores da região. O curto-circuito aconteceu na noite dessa quinta-feira (27), em uma repartição da companhia Con Edison, no bairro do Queens.