Explosão em supermercado em São Petersburgo deixa feridos

Uma explosão em um supermercado em São Petersburgo, segunda maior cidade da Rússia, deixou ao menos dez pessoas feridas, entre elas uma em estado grave, segundo a polícia. Autoridades confirmaram que havia uma bomba no local e não descartam a possibilidade de atentado terrorista. Ainda de acordo com as autoridades locais, a explosão ocorreu num supermercado situado n...