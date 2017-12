Explosão em NY foi 'tentativa de ataque terrorista', diz prefeito

O prefeito da cidade de Nova York, Bill de Blasio, afirmou há pouco que a explosão na região da Times Square, ocorrida na manhã desta segunda-feira, foi uma "tentativa de ataque terrorista". A explosão deixou quatro pessoas feridas, nenhuma delas com risco de morte.



Em coletiva de imprensa, de Blasio disse que, no momento, não há ameaças à cidade de Nova York. "Esse é o lugar mais resistente no planeta. Os terroristas não vão vencer", afirmou.



O suspeito de ter provocado a explosão é Akayed Ullah, de 27 anos. Ele foi preso e levado ao hospital Bellevue, localizado a cerca de meia hora do local do incidente. De acordo com o comissário dos bombeiros, Daniel A. Nigro, Ullah usou um dispositivo semelhante a uma bomba tubo, preso no corpo por velcro e zíper.



Questionado sobre se Ullah teria ligação com o Estado Islâmico, o comissário da polícia de Nova York, James O'Neill, preferiu não comentar. (Flavia Alemi, com informações da Dow Jones Newswires - flavia.alemi@estadao.com)