Explosão em estação de metrô em Londres assusta, mas não deixa feridos graves

Uma explosão na estação Southgate do metrô de Londres assustou usuários na noite desta terça-feira. Os primeiros relatos da imprensa local com base em informações das autoridades e de testemunhas são de que não houve feridos com gravidade. Mesmo assim, algumas pessoas necessitaram de assistência médica no local. A Metropolitan Police informou que seus agentes per...