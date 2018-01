Explosão de carro-bomba mata 95 no Afeganistão

A explosão de um carro-bomba ontem deixou ao menos 95 mortos e 158 feridos no centro de Cabul, capital do Afeganistão, informou Baryalai Hilali, diretor de comunicação do governo. A autoria do atentado – um dos mais violentos dos últimos anos no país – foi reivindicada pelo grupo Taleban, uma semana após o ataque ao Hotel Intercontinental, no qual mais de 20 pessoas f...