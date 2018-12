Mundo Explosão de bomba no Egito deixa dois mortos e 12 feridos A bomba foi colocada perto de uma parede ao longo da rua Mariyutiya, no distrito de Haram, próximo às Pirâmides de Gizé

Uma bomba, colocada na estrada, explodiu hoje (28) e atingiu um ônibus de turismo perto das Pirâmides de Gizé, ao sul do Cairo, no Egito. Pelo menos dois turistas vietnamitas morreram e 12 pessoas ficaram feridas, inclusive o motorista e o guia turístico. A bomba foi colocada perto de uma parede ao longo da rua Mariyutiya, no distrito de Haram, próximo às Pir...