Mundo Executivo da Alphabet, dona do Google, deixa a empresa após acusação de assédio Richard DeVaul foi citado em uma reportagem do jornal The New York Times por caso dentro do ambiente de trabalho

, área de pesquisa e desenvolvimento tecnológico da Alphabet, dona do Google, pediu demissão nessa terça-feira, 30, depois que seu nome foi citado em uma reportagem do jornal The New York Times, como executivo envolvido em um caso de assédio sexual no ambiente de trabalho. De acordo com o The New York Times, a engenheira de software Star Simpson, disse que uma sem...