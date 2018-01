Ex-vice-presidente argentino é solto, mas investigações por corrupção continuam

Um tribunal argentino libertou o ex-vice-presidente Amado Boudou da prisão onde era mantido desde o início de novembro, acusado de corrupção. Boudou, que foi vice-presidente no governo de Cristina Fernandez Kirchner, ainda está sob investigação por lavagem de dinheiro e associação ilícita.

Segundo parecer do Tribunal, Boudou, que também ocupou o posto de ministro da Economia no governo de Cristina, dificilmente irá interferir no caso contra ele. O ex-vice-presidente nega ter cometido qualquer crime.

Boudou foi um dos oficiais do alto escalão do governo de Cristina (2007-2015), que foram presos acusados de corrupção.

Em outubro, Julio De Vido, um parlamentar que foi ministro do Planejamento no governo de Cristina, se entregou as autoridades, após a Câmara dos Deputados ter votado pela retirada de sua imunidade parlamentar. De Vido é investigado por suspeita de superfaturamento de mais US$ 7 bilhões em contratos do governo para compra de gás natural liquefeito (GNL). Ele também é acusado de possível desfalque em outro caso.

A própria Cristina foi indiciada em 2016, mas conquistou uma cadeira no Senado durante as últimas eleições, o que lhe garante imunidade parlamentar. Ao rejeitar as acusações, Cristina diz que não passam de meros ataques políticos de seu sucessor, o presidente Maurício Macri. Fonte: Associated Press.