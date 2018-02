Chega às livrarias, em 13 de novembro, Becoming, livro de memórias da ex-primeira-dama dos EUA, Michelle Obama. O lançamento será simultâneo em 24 idiomas, anunciou a editora Penguin Random House. No Brasil, ele será publicado pela Objetiva. Um milhão de exemplares da obra serão doados em nome da família Obama a crianças carentes. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.