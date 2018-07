Mundo Ex-presidente da Coreia do Sul é condenada pela 2ª vez; prisão chega a 32 anos Park foi considerada culpada por ter recebido cerca de US$ 2,6 milhões de chefes do Serviço Nacional de Inteligência durante sua presidência

A ex-presidente da Coreia do Sul, Park Geun-hye, foi condenada a mais oito anos de prisão por abuso de fundos estatais e violação das leis eleitorais. A nova sentença eleva para 32 anos a pena da ex-mandatária, afastada do cargo em 2016 após um processo de impeachment movido por denúncias de corrupção. Park foi considerada culpada pela Corte do Distrito Central de ...